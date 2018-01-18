"Мажор" у Харкові збив пішохода на смерть: прокуратура проситиме арешту без права на заставу (відео)

Арешту без права на заставу проситиме прокуратура для 18-річного водія, який у Харкові на смерть збив пішохода.

У вівторок 17-річний хлопець перебігав дорогу по "зебрі". Далі, на жахливих кадрах з відеореєстратора видно, як водії пригальмували, щоб пропустити юнака, утім один - все ж таки вилетів на зустрічку та на великій швидкості збив його. І навіть не зупинившись, поїхав, передає ТСН.

Поліція розшукала покинуту автівку, а потім і її власника. Ним виявився 18-річний Тигран Єнгибарян, який отримав права менше місяця тому. У соцмережах водія "Тойоти Кемрі" вже охрестили "мажором". Користувачі стверджують, що він за кермом з 15 років, тобто три роки їздив незаконно.

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Правоохоронці заявляють, що до їхнього поля зору Єнгибарян не потрапляв. За кермом був тверезим, що підтвердила експертиза. Незважаючи на це, прокуратура вимагатиме взяти водія під варту.

"Ми наполягаємо на триманні під вартою без можливості внесення застави, оскільки підозрюваний у цьому ДТП він зник з місця події, тобто він намагався переховуватись одразу з перших хвилин", - заявляє прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася 16 січня вдень. Близько 15:15 автомобіль Toyota Camry з номерами 5050 на світлофорі збив хлопця, який від удару двічі перекинувся в повітрі. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці, а водій поїхав з місця аварії, але незабаром був затриманий. Як повідомили в поліції, за кермом машини перебував 18-річний хлопець. Слідчі пред'явили йому підозру за статтею 286 КК України ("порушення ПДР").