У Коростені на Житомирщині на хабарі затримали фітоінспектора (фото)

На Житомирщині у Коростені поліцейські затримали фітоінспектора за систематичні хабарі.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, працівники обласного Управління захисту економіки, Слідчого управління ГУНП та прокуратури Житомирщини викрили схему систематичного одержання неправомірної вигоди державним фітосанітарним інспектором.

Під час оперативних заходів зафіксовано кілька фактів отримання службовцем хабарів.

Читайте такожНа Житомирщині на хабарі у 10 тисяч гривень затримано посадовця Держгеокадастру

Так, 18 січня чоловіка затримано безпосередньо після чергового такого траншу. У ході слідчо-розшукових заходів встановлено, що 55-річний службовець вимагав та отримав від підприємця неправомірну вигоду за видачу фітосанітарних та карантинних сертифікатів для екпортних об’єктів. 18 січня чоловіка було затримано у службовому кабінеті після отримання 1,5 тисячі гривень хабара.

Також встановлено, що наприкінці минулого року цей чоловік одержував ще тисячу гривень від цього ж суб’єкта підприємницької діяльності за аналогічних обставин. На даний час проводяться подальші слідчо-розшукові заходи, у тому числі обшуки. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.