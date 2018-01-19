У Харкові грабіжники поранили поліцейського під час переслідування.

Як повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв в Facebook, близько 14:00 в Харкові злочинці вчинили квартирну крадіжку.

"Під час переслідування один з них наніс поліцейському ножове поранення в грудну клітину. Зловмисників затримали. Поліцейського доставлено до лікарні. Зараз триває складна операція, аби врятувати його життя", - повідомив він.

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