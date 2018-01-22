На Рівненщині зі стріляниною затримали водія, який ледь не збив пішоходів (відео)

У Костополі Рівненської області патрульна поліція затримала нетверезого водія автомобіля Audi, який порушував ПДД та намагався втекти від правоохоронців. Під час переслідування патрульний застосував зброю, а зловмисник намагався протаранити службовий автомобіль поліції.

Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Рівненській області, увечері 21 січня екіпаж групи реагування патрульної поліції отримав виклик про нетверезого водія, який грубо порушував правила дорожнього руху.

Читайте такожПерестрілка в Одесі: поранено п'ятеро осіб, у катакомбах знайдено арсенал зброїПравоохоронці на службовому автомобілі, помітивши автомобіль «Audi», який підпадав під орієнтування, розпочали слідувати за ним. Увімкнувши проблискові маячки та звукові сигнали, поліцейські вказали водієві на необхідність зупинитися. Однак водій лише пришвидшив рух та почав втікати.

«На вулиці Академіка Грушевського порушник, рухаючись на червоний сигнал світлофора, ледь не збив пішоходів. Зважаючи на небезпеку життю та здоров’ю, відповідно до статті 46 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю, переконавшись що це не загрожує оточуючим громадянам, зробивши попереджувальний постріл вгору та у заднє ліве колесо автомобіля. Проте і це не зупинило зухвалого водія», - зазначили в поліції.

На вулиці Рівненській патрульним вдалося заблокувати рух втікачеві службовим авто. Попри це він намагався протаранити службовий автомобіль і виїхав на тротуар, де зіткнувся із бетонним смітником та стіною будинку.

Як зазначається, правопорушником виявився 30-річний житель Костопільського району. До того ж, він перебував у стані алкогольного сп’яніння, що засвідчив «Драгер» — 1.77 проміле. В інциденті ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні ушкодження.

За фактом опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 342 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до двох років.

Як повідомлялось, у Рівненській області внаслідок ДТП 19 січня, загинули громадянин Республіки Польща та десятимісячна дитина. Наразі з’ясовано, що 35-річний громадянин Республіки Польща на автомобілі Volkswagen Passat не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем. Унаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події.