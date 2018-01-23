З Польщі видворять понад 60 незаконно працевлаштованих українців

Прикордонна служба Польщі встановила факт незаконного працевлаштування 62 громадян України у місті Люблін, усі вони мають покинути територію країни.

Як повідомляє «Польське радіо», одне з агентств тимчасової зайнятості нелегально працевлаштувало 63 іноземців, 62 з яких виявились українцями (ще один іноземець – громадянин Молдови). Проти власника агентства буде подано позовну заяву до суду, йому загрожує штраф до 30 тисяч злотих.

Читайте такожКлімкін: Українці рятують польську економікуЗазначається, що працівники з України та Молдови, яких працевлаштувало агентство, займалися фізичною працею в одній з фірм на терені Любліна.

У зв’язку з незаконним виконанням праці, Прикордонна служба видала адміністративні рішення щодо іноземців, що наказують їм покинути територію Польщі.

Раніше повідомлялось, що міжнародна компанія Lindab, яка має виробничі потужності під Варшавою, зобов'язала співробітників-українців носити одяг в кольорах національного прапора, у зв'язку з чим зіткнулася із звинуваченнями в дискримінації.

Про незвичну сегрегацію на заводі, розташованому в селищі Вєрухове, журналістам розповів один із клієнтів, який помітив, що працівники компанії мають уніформу різного кольору залежно від відділу, в якому вони працюють, однак українці є винятком – незалежно від ділянки, на якій вони працюють, вони зобов'язані носити одяг синьо-жовтого кольору.