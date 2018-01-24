"Розрізана шия, осколок біля сонної артерії": одного з поранених у Бердянську поліцейських готують до серйозної операції

Один з двох прооперованих правоохоронців, поранених у Бердянську, потребує ще однієї серйозної операції.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба МВС України. «У 32-річного старшого лейтенанта Дениса осколками поранений кишківник, його ушивали понад три години», - йдеться в повідомленні.

«Окрім того, в поліцейського осколком розрізана шия, трахея. Відрив трахеї від гортані, осколок біля сонної артерії зліва. Чоловікові провели ангіографію, нині його готують до великої операції - пластики пошкоджених тканин», - зауважили в МВС.

«У 30-річного старшого лейтенанта Юрія осколками розбитий весь живіт, осколковий перелом стегна. Його з вертольота доставили в операційну (лікарні) Мечникова (у Дніпрі). Хірурги вилучили два осколки, що застрягли в районі хребта», - повідомляють в МВС.

Обидва правоохоронці підключені до кисневої подушки.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що троє співробітників карного розшуку дістали тяжкі осколкові поранення під час оперативно-розшукових заходів у Бердянську.

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За офіційною інформацією, близько 9.30 співробітники карного розшуку Бердянського міського відділу поліції - двоє старших лейтенантів і лейтенант поліції - проводили оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєння майнових злочинів на території Бердянська.

Поліцейські помітили підозрілий автомобіль, у якому перебували кілька людей. Коли правохоронці наблизилися до автомобіля, один громадянин, житель Бердянська 1987 року народження, вихопив дістав гранату та підірвав. Сам він загинув, а троє поліцейських були поранені. Життю одного з них нічого не загрожувало після надання меддопомоги, а двоє потребували операції.