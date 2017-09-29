Авіакатастрофа під Хмельницьким: перед падінням пілоти намагались спрямувати літак у поля

За попередньою інформацією, пілоти літака-розвідника Л-39 намагались спрямувати машину, яка падала, обабіч населених пунктів у поля, щоб зменшити людські жертви. Про це повідомляє Depo.Хмельницький.

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Наразі журналістів на місце події не пускають, адже там працюють слідчо-оперативні служби разом з медиками.

За інформацією, що з'явилась у ЗМІ, загиблі авіатори були досвідченими.

Як повідомляли у ЗСУ, 29 вересня о 12:21 під час виконання навчального польоту втрачено зв'язок з літаком Л-39 у районі населеного пункту Старокостянтинів. Унаслідок авіаційної катастрофи двоє пілотів загинуло.