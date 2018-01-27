У Львові у басейні після заняття з плавання померла 10-річна дитина
17:05, 27 січня 2018Інциденти
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Наразі причина загибелі дівчинки не повідомляється, подробиці інциденту встановлюються.
У львівському басейні після заняття з плавання померла 10-річна дитина / фото УНІАН
У Львові в басейні "Динамо", ща розташований у Палаці спорту, загинула 10-річна дитина.
Про це повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
"26 січня о 17:30 год. у м. Львові в басейні "Динамо" на вул. Вітовського, 53, під час сушки волосся феном померла дівчинка 10 років, проживала у с. Конопниця Пустомитівського району", - йдеться у повідомленні.
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За даними ОДА, трагедія сталася після занять із плавання, на очах у матері дитини.
Наразі причина загибелі дівчинки не повідомляється, подробиці інциденту встановлюються.
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