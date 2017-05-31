Трагедія в Харкові: дворічний хлопчик потонув у басейні розважального закладу (фото)

У Харкові поліція розпочала розслідування за фактом смерті дворічного хлопчика в басейні розважального закладу в Шевченківському районі міста.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції вчора, 30 травня, близько 18:00.

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За відомостями поліції, дитина впала у басейн, розташований на території одного з розважальних закладів. Незважаючи на зусилля лікарів, хлопчик помер. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Було оглянуто місце події, опитані свідки та матір дитини.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (вбивство), ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 5 травня в гідропарку потонув 19-річний студент-іноземець.