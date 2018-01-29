В Одесі після стрілянини затримали чоловіка, вилучивши в його квартирі арсенал зброї

Поліцейські виявили в приміщенні пістолети, рушницю, холодну зброю, боєприпаси, а також прилад для спорядження патронів.

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, вилучивши в його квартирі арсенал зброї та боєприпасів.

Читайте такожНа Одещині у місцевого жителя правоохоронці вилучили арсенал зброїЯк повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, вчора, близько 19.00, патрульні отримали інформацію про стрілянину в житловому будинку на Дніпропетровській дорозі.

Прибувши за адресою виклику, в будинку порушника поліцейські виявили великий арсенал зброї (пістолети, рушницю, холодну зброю), і боєприпасів, а також прилад для спорядження патронів.

Підозрюваного затримали і передали слідчій групі для проведення необхідних процесуальних дій.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"). Обставини події з'ясовуються.