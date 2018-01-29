Стала відома причина раптової смерті 10-річної дівчинки після плавання у басейні у Львові
15:26, 29 січня 2018Інциденти
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За попередньою інформацією, 10-річна дівчинка померла унаслідок інсульту.
З'ясовано причину смерті дівчинки після плавання у басейні у Львові / фото vgolos.com.ua
Стала відома попередня причина раптової смерті 10-річної дівчинки після відвідин басейну у Львові.
Про це ZIK повідомили в правоохоронних органах.
За попередньою інформацією, 10-річна дівчинка померла унаслідок інсульту.
Як повідомлялося, 26 січня о 17.30 у Львові в басейні «Динамо» на вул. Вітовського, 53 під час сушіння волосся феном померла дівчинка 10 років.
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Дівчина сушила волосся після занять з плавання. Подія трапилась у присутності матері дівчинки.
Дівчинка проживала у с. Конопниця Пустомитівського району.
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