Стала відома причина раптової смерті 10-річної дівчинки після плавання у басейні у Львові

За попередньою інформацією, 10-річна дівчинка померла унаслідок інсульту.

Стала відома попередня причина раптової смерті 10-річної дівчинки після відвідин басейну у Львові.

Про це ZIK повідомили в правоохоронних органах.

За попередньою інформацією, 10-річна дівчинка померла унаслідок інсульту.

Як повідомлялося, 26 січня о 17.30 у Львові в басейні «Динамо» на вул. Вітовського, 53 під час сушіння волосся феном померла дівчинка 10 років.

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Дівчина сушила волосся після занять з плавання. Подія трапилась у присутності матері дівчинки.

Дівчинка проживала у с. Конопниця Пустомитівського району.