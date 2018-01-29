В Києві затримали стрілка, який вбив чоловіка (відео)
16:19, 29 січня 2018Інциденти
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Чоловік мав проблеми із законом за вчинення крадіжок, він - працівник приватної охоронної фірми.
Наразі правопорушника доставили до управління поліції / фото УНІАН
В Києві поліція затримала стрілка, який сьогодні вбив чоловіка.
Як повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook, затримали підозрюваного, який стріляв у чоловіка під час конфлікту. Ним виявився раніше засуджений уродженець Вінниччини.
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"Чоловік мав проблеми із законом за вчинення крадіжок. Він - працівник приватної охоронної фірми. Наразі правопорушника доставили до управління поліції, де з ним працюють слідчі. У підозрюваного вилучено зброю для відстрілу гумовими кулями, яка, імовірно, використовувалася під час вбивства», - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, ще одного поранили.
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