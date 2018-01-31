На місці падіння гелікоптера на Полтавщині знайшли голову одного з членів екіпажу (відео)

Страшну знахідку на місці падіння Мі-8 відправили на судмедекспертизу.

У Кременчуці на місці катастрофи гелікоптера Мі-8 після відлиги знайдено голову одного з членів екіпажу.

Зазначається, що знахідку цілком можна ідентифікувати, адже її не встиг пошкодити вогонь. Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу "Візит".

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Як повідомляв УНІАН, 25 січня близько 19.15 в поліцію Кременчука надійшла інформація про падіння вертольота в Автозаводському районі (мікрорайон «Молодіжний»). Вертоліт Мі-8, що належав приватній авіакомпанії «Українські вертольоти», впав з подальшим горінням на відкритій місцевості під час навчально-тренувального польоту, загинули чотири члени екіпажу.

За фактом падіння вертольота відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.