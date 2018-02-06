Із України видворили "злодія в законі" на прізвисько "Гега Озургетський"

На цей час його видворено за межі країни із забороною в’їзду на три роки.

У Києві затримано кримінального авторитета на прізвисько «Гега Озургетський», який мав керувати організованими злочинними угрупованнями на території України.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, також затриманий мав намір «перерозподілити сфери впливу» із іншими кримінальними авторитетами.

Поліцейські затримали «злодія у законі» на проспекті Глушкова (Голосіївський район), реалізуючи нещодавно отриману оперативну інформацію.

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«Він – 42-річний уродженець Грузії, мешкає у Греції, де його «коронували» у 2014 році. На територію України приїхав у 2017 році до Одеси, згодом перебрався у столицю. До речі, паспорт громадянина України йому видали у грудні 2013 року у місті Луганськ, тож ми перевіряємо цю інформацію», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Зазначається, що затриманий намагався залучити до протиправної діяльності якомога більше молоді, аби зберегти та розвивати кримінальні традиції.

На цей час скасовано його громадянство України та видворено за межі України із забороною в’їзду на три роки.

Раніше в Одесі було затримано іноземного "злодія в законі".