У Джанкої силовики в масках побили та затримали кримського татарина - голова ЦВК Курултаю

Побитий є сином члена ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу.

У Джанкої силовики в масках побили кримського татарина, який доводиться сином членові ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу Ремзі Муратову.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля.

«Буквально кілька хвилин тому в місті Джанкой силовики в балаклавах побили Фахрі, сина члена ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу Муратова Ремзі», - написав він.

У коментарях до свого посту Смедля додав, що побитий наразі знаходиться у відділенні поліції Джанкоя.