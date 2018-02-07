Співробітник колонії у Вінниці застрелився на робочому місці
У Вінницькій колонії виконання покарань №1 застрелився працівник. На самогубство чоловік наважився у кімнаті, де зберігають зброю.
Розслідування факту проводить слідчий відділ міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, передає Gazeta.ua.
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За попередньою версією слідства, чоловік застрелився через проблеми в особистому житті, повідомили у прес-службі прокуратури у Вінницькій області.
Відомо, що в органах державної виконавчої служби чоловік працював 10 років. На цій посаді — 2 роки.
Про нього відгукуються добре. На роботі проблем не мав. Припускають, наклав на себе руки через нерозділене кохання. Був неодруженим.
Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області 31 січня на території однієї з авіаційних частин внаслідок вогнепального поранення загинув військовий, який перебував у наряді.