Співробітник колонії у Вінниці застрелився на робочому місці

Прапорщик працював молодшим інспектором відділу режиму й охорони установи об'єкту.

У Вінницькій колонії виконання покарань №1 застрелився працівник. На самогубство чоловік наважився у кімнаті, де зберігають зброю.

Розслідування факту проводить слідчий відділ міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, передає Gazeta.ua.

Читайте такожНа Львівщині знайшли повішеним 26-річного військового

За попередньою версією слідства, чоловік застрелився через проблеми в особистому житті, повідомили у прес-службі прокуратури у Вінницькій області.

Відомо, що в органах державної виконавчої служби чоловік працював 10 років. На цій посаді — 2 роки.

Про нього відгукуються добре. На роботі проблем не мав. Припускають, наклав на себе руки через нерозділене кохання. Був неодруженим.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області 31 січня на території однієї з авіаційних частин внаслідок вогнепального поранення загинув військовий, який перебував у наряді.