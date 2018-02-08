Український винищувач Су-27УБ здійснив аварійну посадку: проводиться розслідування

Під час заходу на посадку у літака відмовило шасі.

Під час планових польотів в нічних складних метеорологічних умовах стався інцидент. Під час заходу на посадку літака Су-27УБ не вийшла основна стойка шасі.

Про це повідомили у прес-службі Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Завдяки вмілим, продуманим та професійним діям, пілоти зуміли посадити літак, чим зберегли авіаційну техніку та свої життя", - йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних Сил ЗС України ініціювало розслідування інциденту. На місці працює комісія командування Повітряних Сил, повітряного командування «Центр», представники Військової служби правопорядку та Військової прокуратури ЗС України.

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