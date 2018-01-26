Падіння гелікоптера в Кременчуці: всі загиблі члени екіпажу були досвідченими пілотами

За фактом падіння гелікоптера Мі-8 в Кременчуці Полтавської області відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, слідчі кваліфікують справу за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту». Справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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В МВС повідомляють, що сьогодні, 26 січня, з 10.00 на місці події разом зі слідчими працюють інспектори авіації, аби дослідити уламки гелікоптера і місце падіння під час світлої пори доби та зробити фахові заключення.

"Наразі відомо, що загиблі члени екіпажу належали до ПрАТ "АК "Українські вертольоти". Всі були досвідченими пілотами, з великим стажем роботи. Серед загиблих жителі Вінницької, Харківської та Херсонської областей, 1964, 1967, 1968 та 1958 років народження" - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається. що всі дозвільні документи на політ були в порядку.

"За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі", - повідомляє МВС.

У відомстві нагадали, що фахівці ДСНС тривалий час боролися з вогнем і охолоджували деталі гелікоптера, місце пригоди повністю оточили правоохоронці. Побоюючись обриву ліній електропередач, фахівці знеструмили прилеглі населені пункти і відключили газ. Наразі всі комунікації працюють у звичному режимі.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня близько 19.15 до поліції Кременчука надійшла інформація про падіння гелікоптера у Автозаводському районі (мікрорайон «Молодіжний»). Гелікоптер Мі-8, який належав приватній авіакомпанії «Українські вертольоти», впав з послідуючим горінням на відкритій місцевості під час навчально-тренувального польоту, загинули чотири члени екіпажу.