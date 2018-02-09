У Тернополі в ДТП загинув водій, госпіталізовано 9-річну дитину (фото)
13:40, 09 лютого 2018Інциденти
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За попередніми даними, водій Volkswagen порушив правила дорожнього руху.
Унаслідок ДТП водій загинув / фото поліції Тернопільщини
У Тернополі сталася аварія, унаслідок якої загинув водій, а 9-річну дитину госпіталізовано.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції, аварія сталася 8 лютого близько 15 год. На вул. Микулинецькій зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat та вантажівка ЗІЛ.
Водій легківки загинув на місці. 9-річна дівчинка, яка перебувала у салоні автомобіля Volkswagen, отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували. За попередніми даними, водій Volkswagen порушив правила дорожнього руху.
Усі обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група.
фото поліції Тернопільщини
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