Вийшов з салону гральних автоматів і впав: вночі в центрі Львова помер молодий хлопець (фото)

За словами очевидців, у той вечір у гральний заклад прийшла поліція – відпрацьовували заходи щодо незаконного грального бізнесу, виявляли підозрілих осіб, перевіряли, чи немає у кого, випадково, заборонених предметів.

У Львові за нез'ясованих обставин помер молодий чоловік, який вийшов з ігрового закладу, повідомив депутат Львівської міської ради, активіст Ігор Зінкевич.

"Вул. Городецька. Біля Магнуса. Зі слів свідків: хлопець вийшов з ігрових апаратів і помер біля входу. На місце події викликана швидка, поліція, причини смерті встановлюються", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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Правоохоронці інцидент поки не коментують. Однак, за словами очевидців, у той вечір у гральний заклад прийшла поліція – відпрацьовували заходи щодо незаконного грального бізнесу, виявляли підозрілих осіб, перевіряли, чи немає у кого, випадково, заборонених предметів.

На той момент у салоні було кілька відвідувачів, серед них і цей хлопець.