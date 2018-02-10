Посеред "втомленого" Шулявського мосту утворилася величезна яма: є пошкоджені авто (відео)

Посеред проїжджої частини Шулявського мосту - ями, із яких стирчить арматурою.

У Києві на Шулявському шляхопроводі просто із асфальту вилізла арматура, пошкоджені колеса більш ніж 10 авто.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

"Знову втомився Шулявський шляхопровід, тепер зверху, від Індустріального на Дорогожичі, пошкоджені колеса більш ніж 10 авто! Деякі стоять нижче вже біля зупинки. Частина лагодитися прямо на мосту", - йдеться в повідомленні.

"Посеред проїжджої частини ями з арматурою, що стирчить. Диски рве як пластикові", - додає видання.

Як уточнює "Київ оперативний" у Facebook, на Шулявському шляхопроводі в напрямку Петрівки утворилася величезна яма глибиною близько 25 сантиметрів.

Відео: Kyiv Operativ

"За нашою інформацією, жертвами цього безвідповідального ставлення до дороги стали щонайменше 9 автомобілів (у 7 з яких погнуті колісні диски та порвана гума)", - зазначає "Київ оперативний".

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2017 року в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу. Мер столиці Віталій Кличко прокоментував інцидент фразою, яка вже стала крилатою: він заявив, що шляхопровід "втомився".