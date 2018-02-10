На Одещині підлітки прив'язали до стовпа дитину з інвалідністю

Підлітки зняли інцидент на відео, яке виклали в Інтернет.

В Арцизькому районі Одеської області притягнуто до відповідальності батьків двох підлітків, які прив'язали до стовпа дитину-інваліда, зняли це на відео та виклали в Інтернет.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, наприкінці січня до Арцизького відділу поліції звернулася жителька районного центру (місто Арциз) із заявою про те, що над її 14-річним сином знущалися однолітки.

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У ході перевірки працівниками поліції встановлено, що описані в заяві події мали місце влітку. Хлопець і дівчина прив'язали сина заявниці скотчем до стовпа, заклеївши йому рот і руки. Свої дії вони знімали на відео, яке пізніше виклали в Інтернет. За їх словами, потерпілий нібито сам погодився, щоб з ним так вчинили, але заявниця повідомила, що її син має проблеми зі здоров'ям, тому не до кінця усвідомлює і дає оцінку вчинкам.

У поліції стверджують, що з підлітками проведена роз'яснювальна робота про неприпустимість подібної поведінки. Їхніх батьків притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім цього, сьогодні працівники поліції провели з учнями Арцизької гімназії № 1 профілактичну бесіду про наслідки жорстокого поводження з однолітками, у ході якої діти, які образили сина заявниці, в присутності всієї аудиторії попросили вибачення у хлопця і його батьків.

Як уточнив УНІАН представник главку, постраждала дитина хвора на ДЦП (дитячий церебральний параліч).