"Почав забивати ногами": українців шокувало жорстоке побиття школяра його ровесником на Дніпропетровщині (відео)

Скандал на Дніпропетровщині – школяр нещадно бив свого ровесника на очах друзів, які підбурювали кривдника та знімали усе це на мобільні телефони.

Від першого ж удару ногою у живіт підліток впав на землю, нападник не зупинився, йдеться в сюжеті ТСН.

Спочатку все має вигляд веселої гри підлітків. Усміхнений юнак перемовляється зі своїми друзями, вони позують на камеру. У розмові проскакують нецензурні слова. І вже за мить нібито веселий маленький хлопець перетворюється на ката.

Жодному свідку побоїща, які ще й підбурюють нападника, немає 18. Відео на мобільний телефон знімає одинадцятикласник, решта всі - молодші.

"Перший удар був по животу. Я впав і почав задихатися, і він мене почав забивати ногами. Голова паморочилась і нудило, і ребра боліли. Кричав, щоб мене не били більше", - розповідає постраждалий юнак.

8-класник Андрій - жертва знущань. Нападник - 13-річний Славко Мануйлов.

"Хтось сказав йому, я на нього говорив пакості, хоча я на нього нічого не говорив", - каже Андрій.

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Відео побиття в мережі знайшли однокласники Андрія, надіслали вчительці. Останньою про все дізналася мама Андрія й одразу написала заяву в поліцію.

У поліції кримінальне провадження одразу відкривати не стали. Чекали на висновки експертизи. Але подзвонили батьку нападника й попросили прийти з дитиною і дати пояснення. Той так і не зявився. А журналістам телефоном спочатку пояснив, що немає часу зустрічатися, бо ж спілкується з адвокатами. А згодом взагалі вимкнув телефон.

17-річний Максим, який усе фільмував, на камеру спілкуватися теж не схотів, поза нею розповів, що знімати відео його попросив сам Мануйлов, на його ж телефон. Як кадри з'явились у мережі, не знає, та додає – окрім нього усе знімали ще троє присутніх. Попри це, на думку юриста саме одинадцятикласник єдиний може дістати реальне покарання.

"Посібництво або організація цього кримінального правопорушення і буде розглядатися з точки зору цієї особи", - розповідає юрист.

Кривдник – молодший 14 років, до того ж, ушкодження, яких він завдав – легкі, кажуть у поліції. Тож максимум, що загрожує його батьку – сплата за лікування та моральні збитки.

На думку психолога, основну роль побиття зіграв натовп.

"Найголовніший герой - це натовп, яка стоїть і спостерігає. Заради неї герой виходить продемонструвати свою силу", - пояснює психолог.

Як повідомляв УНІАН 22 листопада, у Києві восьмирічний хлопчик лупцює однолітків, вчителів та керівництво школи - відкрито 12 кримінальних справ.