У Кривому Розі викрадачі 20-річного хлопця вимагали за нього 100 тисяч гривень, а потім убили

Зловмисники викрали 20-річного хлопця, вимагаючи у матері 100 тис. гривень викупу, а через три тижні його вбили.

У Кривому Розі 9 лютого поліція затримала трьох співучасників викрадення та вбивства 20-річного хлопця.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області Віталій Глуховеря.

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За його словами, у січні зловмисники викрали 20-річного хлопця, вимагаючи у матері 100 тис. гривень викупу, а через три тижні його вбили.

Для розкриття злочину поліцейські опитали понад 100 осіб, провели більше 80 оперативно-слідчих дій.

Як з’ясували правоохоронці, організував злочин та групу раніше судимий чоловік, який відбув термін за шахрайство. Він обрав собі двох подільників, заздалегідь влаштувався на роботу в службу маршрутного таксі. У момент викрадення зловмисник організував собі алібі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві за годину затримали зловмисників, які посеред вулиці викрали чоловіка.