Кулемет, гранати та три гранатомети: на Дніпропетровщині правоохоронці виявили арсенал зброї (відео)

Також під час обшуків було вилучено 100 г наркотичної речовини «марихуана».

У м. Новомосковськ Дніпропетровської області 9 лютого в гаражному боксі місцевого жителя правоохоронці виявили арсенал зброї та боєприпасів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, правоохоронці вилучили ручний кулемет Калашникова, три реактивні протитанкові гранатомети, 16 гранат Ф-1 та РГД-5, 8 запалів.

Крім того, поліцейські вилучили 5 пістолетів різного типу та понад 3 тис. різноманітних патронів. Також під час обшуків було вилучено 100 г наркотичної речовини «марихуана».

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Наразі зброю та боєприпаси направили на експертизу. Поліцейські перевіряють інформацію про причетність 35-річного підозрюваного до скоєння злочинів з використанням вилученої зброї.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Слідчі дії тривають.