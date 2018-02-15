У Львові за ніч п'яний водій скоїв чотири ДТП: поліція склала вісім протоколів
У Львові патрульні поліцейські протягом ночі склали на нетверезого водія вісім протоколів, чотири з них – за ДТП.
Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Львівської області у Facebook.
Згідно з повідомленням, під час нічної зміни патрульні отримали виклик від мешканки будинку на вулиці Нечуя-Левицького, під вікнами якої водій автомобіля Ford Focus здійснив наїзд на дорожній знак і поїхав з місця пригоди.
«Патрульні прямуючи згаданою вулицею побачили цей автомобіль, а біля нього водія. Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпці. Водій був в очевидному стані алкогольного сп’яніння», - йдеться у повідомленні.
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Згодом з’ясувалося, що на тій самій вулиці він зіткнувся з Audi 80, а потім – з BMW X5 і покинув обидва місця пригоди.
У поліції зазначили, що перевірка на пристрої «драгер» показала результат – 2 проміле.
Патрульні склали на чоловіка вісім протоколів: чотири – за скоєні ДТП, три – за залишення місця дорожньо-транспортних пригод та ще один – за керування транспортним засобом в нетверезому стані.
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