У Львові за ніч п'яний водій скоїв чотири ДТП: поліція склала вісім протоколів

Перевірка водія на пристрої "драгер" показала результат – 2 проміле.

У Львові патрульні поліцейські протягом ночі склали на нетверезого водія вісім протоколів, чотири з них – за ДТП.

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Львівської області у Facebook.

Згідно з повідомленням, під час нічної зміни патрульні отримали виклик від мешканки будинку на вулиці Нечуя-Левицького, під вікнами якої водій автомобіля Ford Focus здійснив наїзд на дорожній знак і поїхав з місця пригоди.

«Патрульні прямуючи згаданою вулицею побачили цей автомобіль, а біля нього водія. Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпці. Водій був в очевидному стані алкогольного сп’яніння», - йдеться у повідомленні.

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Згодом з’ясувалося, що на тій самій вулиці він зіткнувся з Audi 80, а потім – з BMW X5 і покинув обидва місця пригоди.

У поліції зазначили, що перевірка на пристрої «драгер» показала результат – 2 проміле.

Патрульні склали на чоловіка вісім протоколів: чотири – за скоєні ДТП, три – за залишення місця дорожньо-транспортних пригод та ще один – за керування транспортним засобом в нетверезому стані.

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