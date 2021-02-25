Аделіна Шелдон є уродженкою Одеси, закінчила Единбурзький університет (Шотландія) за спеціальністю "бізнес і економіка".

У Москві знайшли виснажене тіло 20-річної письменниці з Одеси Аделіни Шелдон.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "МК".

Тіло дівчини виявили в орендованій квартирі на південному заході Москви. За даними видання, ймовірною причиною смерті є голод. Дівчина писала в щоденнику про те, що дотримується сухого голодування.

Тіло письменниці виявив власник житла.

Знаю, що вона родом з Одеси, з родичами особливо відносини не підтримувала. Тільки з мамою. Про роботу свою теж мало говорила, побіжно згадувала, що книги пише, все про якісь проекти говорила", - розповів він.

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Власник квартири зазначив, що кілька днів намагався зв'язатися з дівчиною, проте та не відповідала. У підсумку він навідався у квартиру зі слюсарем і виявив її тіло.

"У кімнаті, недалеко від ліжка, без ознак життя лежала молода письменниця. Було зрозуміло, що дівчина померла кілька днів тому", - зазначив чоловік.

Поліцейські, що приїхали на виклик, слідів насильницької смерті не виявили.

Аделіна Шелдон є уродженкою Одеси, закінчила Единбурзький університет (Шотландія) за спеціальністю "бізнес і економіка". Письменниця відома як автор книги "вінценосні" з саги, присвяченої французькій королівській родині XVII-XVIII століть.

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Автор: Денис Прядко