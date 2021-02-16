Муніципальна варта оточила периметр та викликала правоохоронців / фото Муніципальна варта
В Парку партизанської слави силовики знайшли труп дівчини.
Про це повідомляє «Муніципальна варта Києва» на своїй сторінці у Facebook.
«Під час патрулювання наряд Муніципальної охорони виявив тіло без ознак життя. Оточили периметр та викликали правоохоронців», - йдеться у повідомленні.
Причини смерті встановить експертиза.
Фото не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!
фото Муніципальна варта
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