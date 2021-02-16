Причини смерті встановить експертиза.

В Парку партизанської слави силовики знайшли труп дівчини.

Про це повідомляє «Муніципальна варта Києва» на своїй сторінці у Facebook.

«Під час патрулювання наряд Муніципальної охорони виявив тіло без ознак життя. Оточили периметр та викликали правоохоронців», - йдеться у повідомленні.

Причини смерті встановить експертиза.

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Автор: Денис Прядко