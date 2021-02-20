Що стало причиною зникнення хлопця і за яких обставин Олександр Нетес знайшовся, не повідомляється.

У Дніпрі знайшовся хлопець, який поїхав на BlaBlaCar і зник на 2 дні.

Про це 20 лютого передали у волонтерській групі "Пошук зниклих дітей" на Facebook-сторінці.

Після зникнення Олександра Нетеса вранці в четвер, 18 лютого, небайдужі українці активно поширювали в Інтернеті його прикмети. Вдень 20-го в інтернеті волонтери повідомили, що молодий чоловік вже знаходиться вдома.

"Знайдено! Чоловік вдома, спасибі за репост!" - йдеться в публікації.

При цьому, що стало причиною зникнення хлопця і за яких обставин Олександр знайшовся, не повідомляється.

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Зникнення Олександра Нетеса: передісторія

За словами близьких зниклого, рано вранці той сів у машину, яку замовив через додаток BlaBlacar. Водій зателефонував хлопцеві за півгодини до поїздки. Машина чекала Олександра біля торгового центру «Наша Правда», і о 5:47 він поїхав. Час змогли зафіксувати завдяки листуванню з дівчиною зниклого. О 6:25 діалог у месенджері обірвався.

Рідні стверджують, що перед поїздкою хлопець повністю зарядив телефон. При цьому зв'язатися з ним виявилося неможливим.

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Автор: УНІАН