У Дніпрі знайшовся хлопець, який поїхав на BlaBlaCar і зник на 2 дні.
Про це 20 лютого передали у волонтерській групі "Пошук зниклих дітей" на Facebook-сторінці.
Після зникнення Олександра Нетеса вранці в четвер, 18 лютого, небайдужі українці активно поширювали в Інтернеті його прикмети. Вдень 20-го в інтернеті волонтери повідомили, що молодий чоловік вже знаходиться вдома.
"Знайдено! Чоловік вдома, спасибі за репост!" - йдеться в публікації.
При цьому, що стало причиною зникнення хлопця і за яких обставин Олександр знайшовся, не повідомляється.
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Зникнення Олександра Нетеса: передісторія
За словами близьких зниклого, рано вранці той сів у машину, яку замовив через додаток BlaBlacar. Водій зателефонував хлопцеві за півгодини до поїздки. Машина чекала Олександра біля торгового центру «Наша Правда», і о 5:47 він поїхав. Час змогли зафіксувати завдяки листуванню з дівчиною зниклого. О 6:25 діалог у месенджері обірвався.
Рідні стверджують, що перед поїздкою хлопець повністю зарядив телефон. При цьому зв'язатися з ним виявилося неможливим.
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