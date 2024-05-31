Анастасії Волковій був 31 рік.

30 травня 2024 року в Слов'янську Донецької області трагічно загинула військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова. Їй був 31 рік. Про це повідомляє Freedom.

У телеграм-каналі Верховної Ради України зазначається, що журналістка постраждала внаслідок зіткнення двох автомобілів. Анастасія Волкова померла в лікарні.

Ресурс "Новини Донбасу" з посиланням на очевидців і представників правоохоронних органів повідомляє, що Анастасія була на пішохідному переході в центрі міста. У цей момент на проїжджій частині сталося зіткнення двох машин – синього мікроавтобуса і зеленого ВАЗа.

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"Удар був такої сили, що машину відкинуло на Анастасію. Водій ВАЗ загинув на місці", – ідеться в матеріалі.

Анастасія Волкова: що відомо про журналістку

Анастасія Волкова народилася в місті Щастя Луганської області. З 2018 року вона працювала військовим кореспондентом каналів українського державного іномовлення.

"Я народилася і виросла в Луганську і втратила рідну домівку. Тому, професійна діяльність для мене – все. Зараз це – сенс мого життя. І коли по роботі я маю змогу заїхати на рідну землю, моє серце наповнюється відчуттям болю і спраги робити більше для висвітлення лиха, яке Росія принесла в Україну, для висвітлення злочинів російських військ. Я дуже хочу побачити свій рідний дім, який не бачила з 2014 року, але також я хочу, щоб усі розуміли, яку ціну українці платять кожного дня цієї визвольної боротьби", – розповідала вона про свою роботу.

Анастасія Волкова мріяла бути першою українською журналісткою, яка зніме репортаж зі звільненого Луганська. У червні 2022 року кореспондентку було нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня.

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