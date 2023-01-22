В ході операції були знищені близько 30 бойовиків.

Армія Сполучених Штатів Америки завдала удару по групі бойовиків в Сомалі. В результаті операції було знищено близько 30 членів ісламістського угруповання "Аль-Шабааб".

Як повідомляє Reuters, американські військові назвали операцію колективним ударом з метою самооборони. Вона відбулася в п'ятницю приблизно в 260 кілометрах на північ від столиці Могадішо. Там національні сили Сомалі були атаковані понад 100 бойовиками "Аль-Шабааб".

За даними африканського командування США, військового підрозділу американського уряду на континенті, в ході операції були знищені три автомобілі. Мирні жителі не постраждали.

Відео дня

Водночас сомалійський уряд повідомив, що бойовики "Аль-Шабааб" штурмували сомалійську військову базу в Галкаді в п'ятницю. В ході атаки було вбито щонайменше сім солдатів. Бойовики підірвали заміновані автомобілі і вели вогонь зі зброї.

Ситуація в Сомалі

Сомалі визнали однією з найнебезпечніших країн світу у 2022 році за версією Global Risk Assessment.

Крім того, раніше організація Об'єднаних Націй заявила про те, що в Сомалі вже спостерігаються "конкретні ознаки" того, що голод в південній частині затоки настане вже в кінці 2022 року.

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