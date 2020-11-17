На шахті в Донецьку сталася аварія / Ілюстрація REUTERS
На шахті ім. Скочинського в Донецьку сталася пожежа. В результаті НП постраждали три людини, ще четверо зникли безвісти.
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Про це повідомляє "МНС ДНР".
Як повідомляється, на момент аварії в шахті перебувало 26 осіб, 22 з них підняли на поверхню. Доля чотирьох гірників залишається невідомою.
Як повідомляється, також постраждало три "респіраторники". З забоями та гематомами вони самостійно піднялися на поверхню.
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