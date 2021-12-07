За словами водія фури, його транспортний засіб занесло, після чого сталося зіткнення.

З'явилася попередня інформація про те, за яких умов сталася моторошна ДТП під Черніговом, в якій загинули 13 осіб.

Деталі того, що сталося, розповів "Суспільному" Іван Артамошин, який прибув на місце ДТП за лічені хвилини й викликав медиків і правоохоронців. Йому також вдалося поспілкуватися з водієм фури, яка зіткнулася з маршруткою.

"Водій фури мені повідомив, що пам'ятає лише те, що перед ним, коли він їхав цією дорогою почали зупинятися легкові автомобілі і його фуру занесло. Далі був удар - більше нічого не пам'ятає", - передав чоловік розповідь водія, який, до слова, вижив. Водій маршрутки в ДТП загинув.

За словами керівника прокуратури Чернігівської області, попередня причина аварії - погодні умови.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Чернігівщині сталася смертельна ДТП за участі вантажівки та маршрутки. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок ДТП зросла до 13, ще 8 людей дістали травми, водій маршрутки загинув, а вантажівки – вижив.

У Головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області поінформували, що особи загиблих внаслідок ДТП наразі встановлюються. Через аварію поліція перенаправляє потік транспорту в напрямку Мени через Городню.

Автор: Юрій Годован