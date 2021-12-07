З'явилася попередня інформація про те, за яких умов сталася моторошна ДТП під Черніговом, в якій загинули 13 осіб.
Деталі того, що сталося, розповів "Суспільному" Іван Артамошин, який прибув на місце ДТП за лічені хвилини й викликав медиків і правоохоронців. Йому також вдалося поспілкуватися з водієм фури, яка зіткнулася з маршруткою.
"Водій фури мені повідомив, що пам'ятає лише те, що перед ним, коли він їхав цією дорогою почали зупинятися легкові автомобілі і його фуру занесло. Далі був удар - більше нічого не пам'ятає", - передав чоловік розповідь водія, який, до слова, вижив. Водій маршрутки в ДТП загинув.
За словами керівника прокуратури Чернігівської області, попередня причина аварії - погодні умови.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Чернігівщині сталася смертельна ДТП за участі вантажівки та маршрутки. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок ДТП зросла до 13, ще 8 людей дістали травми, водій маршрутки загинув, а вантажівки – вижив.
У Головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області поінформували, що особи загиблих внаслідок ДТП наразі встановлюються. Через аварію поліція перенаправляє потік транспорту в напрямку Мени через Городню.