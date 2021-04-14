Жінка з одномісячною дитиною їхали до лікарні, коли в них врізався інший автомобіль.

На об'їзній дорозі у Львові в ДТП потрапила мати з немовлям - їм терміново треба було на операцію.

Читайте такожНа Волині жінка народила за кермом автівки (відео)Як розповіли у патрульній поліції Львівської області, сьогодні зранку до правоохоронців зателефонувала 29-річна жінка і розповіла, що разом з маленькою донечкою потрапила в аварію.

"Вони прямували на операцію з їхньою одномісячною дитиною у лікарню в смт Брюховичі. На дорозі було ускладнення в русі, та всі їхали поволі. Раптом позаду них керманич не дотримався дистанції та безпечної швидкості і в'їхав у їхній автомобіль", - розповіли в поліції.

За словами патрульних, мати була у розпачі, адже на призначений час уже спізнилася, а доїхати було більше нічим. Тоді поліцейські негайно посадили жінку з донькою у службовий автомобіль і відвезли до медичного закладу, а потім повернулися на місце ДТП та оформили аварію.

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Автор: Катерина Комолова