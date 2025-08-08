'Авіарейс скасовано': чоловік на параплані намагався перетнути кордон (фото)

"Пілот" був без документів і планував летіти на параплані.

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 48-річного мешканця Хмельниччини, який вирішив перетнути кордон на параплані.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram.

Зазначається, що параплан він купив в Інтернеті за 500 євро. "Для "зльоту" обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації – "на око", - повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники зупинили ще до старту. "Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності", - йдеться в повідомленні.

Інші сході інциденти

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовці Чопського загону у пункті пропуску "Тиса" затримали хлопця, який намагався незаконно дістатися до Угорщини. Це була його тринадцята спроба незаконного перетину кордону. Західне регіональне управління Держприкордонслужби України зазначало, що чоловік пішки прямував в бік Угорщини, не мав при собі жодних документів. Правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова.

За словами хлопця, через скрутне матеріальне становище він вирішив шукати кращих умов життя в країнах ЄС. Втім, не маючи законних підстав перетнути кордон у період дії воєнного стану, він вирішив зробити це самостійно.

