Михайло Харківський пригрозив представниці ЗМІ "проблемами".

Батько ймовірного винуватця смертельної ДТП в Харкові Михайло Харківський у формі погроз відповів журналістці Тетяні Доцяк на питання про його сина.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Пішла в ж*пу!" - сказав мені сьогодні папік Колєнькі. Обурився папік, що на синулю багато бруду вилили в соцмережах і ЗМІ - про стрілянину, їзду на червоний, через подвійну смугу й протоколи поліції. Ні тобі: "Співчуваємо загиблим, переживаємо за потерпілих, дамо Колєнькє по ж*пі". Проблеми пообіцяв мені натомість. А Колєнька, не пам'ятає чи був за кермом, бо сильно вдарився головою. А йому навіть ліки передати не дають. Це вже адвокатка сказала", - пише журналістка ввечері 27 жовтня.

Вона уточнила, що в четвер підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. І висловила побоювання, що засідання можуть зробити закритим через неповноліття фігуранта.

Увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія. Водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, зіткнувся з Chevrolet. За кермом перебував 16 - річний підліток - Микола Харківський.

В результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti - двоє хлопців 19 років і 16-річна дівчина з важкими травмами були доставлені в лікарню.

Затриманий водій Infiniti відмовився давати свідчення. За деякими даними, незабаром він може потрапити під амністію. Батько зловмисника стверджує, що він "не мажор", а також припускає, що за кермом міг перебувати не його син, а інша людина.

Рідні загиблого водія Chevrolet висловили надію на справедливе покарання для винного у смертельній ДТП.

Автор: Юрій Годован