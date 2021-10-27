Михайло Харківський зробив нові скандальні заяви після смертельної дорожньої аварії з його сином.

Батько 16-річного Миколи Харківського, з вини якого 26 жовтня у Харкові загинув чоловік, а троє молодих осіб потрапили до реанімації, заперечує наявність великого достатку в їхній родині і стверджує, що у нього взагалі немає роботи.

Про це Михайло Харківський заявив виданню "Обозреватель".

"Який, вибачте, в сраку мій син - мажор? Я безробітний, дружина - безробітна. У мережі можуть написати що завгодно? Зараз я тимчасово безробітний", - каже чоловік.

Варто зазначити, що раніше в українських ЗМІ з'явилася різна інформація про сім'ю винуватця ДТП. За однією версією, його батько займається оптовою торгівлею м'ясом, за іншою - він торгує м'ясом на місцевому ринку і часто йде в запої, а його дружина з ним розлучилася і живе в Австралії із забезпеченим чоловіком - нібито саме вона підтримує Миколу.

Читайте такожБатько харківського "мажора" вперше прокоментував ДТП, озвучивши несподівану версіюОстанню версію Михайло Харківський теж заперечує.

"Мама Миколи, моя дружина, зараз відпочиває разом з двома іншими моїми дітьми. Не поруч ... Слава богу, що інших синів немає вдома і я можу не турбуватися про них, про їхнє життя і про здоров'я", - додав чоловік.

Він запевняє, що нещодавно вони продали стару машину і купили іншу, але це не Infiniti. Ціну цього автомобіля, яким керував його син в нещасливу ніч, він назвати не зміг.

Як вже повідомляв УНІАН, 26 жовтня Микола Харківський, перебуваючи за кермом автомобіля Infiniti, спровокував смертельну ДТП у Харкові - хлопець виїхав на перехрестя на червоне світло світлофора, вичавлюючи зі своєї машини понад 100 кілометрів на годину.

Автор: Станіслав Кожемякін