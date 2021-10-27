Родичі загиблого чоловіка хочуть справедливого покарання для 16-річного винуватця аварії.

Журналістам вдалося поспілкуватися з очевидцями кривавої ДТП у Харкові, а також родичами загиблого - 58-річного водія Chevrolet.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Очевидці розповідають, що у момент аварії почули сильний гуркіт. Уламки від авто розлетілися на кілька метрів, одне з коліс влетіло в припаркований неподалік позашляховик.

"Я не зрозуміла, що це і тому вийшла. Гуркіт був сильний. Почали зупинятися машини, люди підходили і витягували постраждалих", - розповідає очевидиця аварії.

Читайте такожХто такий Микола Харківський: все, що відомо про смертельну ДТП у Харкові

Родичі загиблого водія легковика, які прибули на місце трагедії, кажуть: сподіваються на справедливе покарання для винуватця. Син Артем розповідає, що батько був досвідченим і пильним водієм.

"Хотілося б, щоб не було відмазок. Що погано стало, що вмирав за кермом, ще щось. Він просто їхав швидко і йому було начхати на всіх. Я дуже сподіваюся, що він за це відповість", - каже Артем.

У поліції офіційно не розголошують особу винуватця. Сьогодні зранку в прес-службі обласного главку лише повідомили, що його затримали.

Кривава ДТП у Харкові: що сталося

26 жовтня в Харкові сталася смертельна ДТП - водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. На відео з камер спостереження можна побачити, що Infifniti на величезній швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet.

За даними поліції, в результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці. Там також підтвердили вік водія Infiniti - 16 років. У його машині, крім нього, знаходилися неповнолітня - двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина. Їх госпіталізували з важкими травмами. Зараз вони в реанімації.

Як пишуть ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський. Машину йому днями купили батьки. Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

Автор: Юрій Годован