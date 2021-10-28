У підлітка взято біологічні зразки, також було призначено експертизу для визначення його стану в момент скоєння злочину.

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Про це 27 жовтня в ефірі телеканалу "Дом" повідомив заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж.

"На сьогодні затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання, йому слідчими та прокурором вручено підозру. Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Це його законне право. Але слідство розцінює це як небажання співпрацювати. Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів достатньо", - сказав Чиж.

За його словами, у підлітка взято біологічні зразки, також призначено експертизу для визначення його стану в момент скоєння злочину.

Відомо, що хлопець неодноразово попадав у поле зору поліції. Так, у 2019 році на той момент 14-річний підліток вистрілив з травматичного пістолета у жінку в супермаркеті.

"Кримінальне провадження за цим фактом слідчим розслідувано та направлено до суду. І є судовий вирок - 2 роки позбавлення волі, але у порядку ст. 75 Кримінального кодексу України зі звільненням від покарання на 1 рік. Наслідком у справі також буде враховано попередній факт, долучений до справи та використаний у доказах", - зазначив Чиж.

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Заступник начальника поліції Харківської області впевнений, що сьогодні потрібно посилити покарання за подібні злочини на дорозі.

"Попри те, що вони розглядаються як скоєні з необережності, але все-таки за кожним злочином є жертви невинних людей. Тому потрібно однозначно посилити. Це моя думка як громадянина України", - наголосив Чиж.

Cмертельна ДТП у Харкові - що відомо

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія. Водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, зіткнувся з Chevrolet. За кермом перебував 16-річний підліток.

В результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti - двоє парубків 19 років і 16-річна дівчина, з важкими травмами були доставлені в лікарню.

Автор: Денис Прядко