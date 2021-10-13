Молодь, виконуючи гімн країни-агресора, тримала руку на серці.

Компанія школярів з Вишневого (Київська область) співала гімн країни-агресора на домашній вечірці. Після розголосу в мережі підліткам довелося вибачатися.

Ролик з караоке під російський гімн у мережу виклали самі винуватці. На відзнятих кадрах компанія юнаків і дівчат у приватній оселі виконували гімн РФ на тлі великого російського прапору на плазмі.

Молодь тримала руку на серці і слідувала за текстом на екрані.

Проте серед школярів були й ті, хто поставився до такої розваги з обуренням.

"А я – за Україну", – відповіла одна з дівчат, сидячи перед плазмою і показуючи непристойні жести у бік прапора країни-агресора.

У мережі замість схвалення однолітків провокатори отримали коментарі з критикою. Після розголосу фігуранти скандалу змушені були вибачатися на камеру.

"Прошу вибачення, що співала гімн РФ. Хочу сказати, що я нікого не хотіла цим зачепити. На своїх помилках я вчуся, такого більше не допущу. Слава Україні та Україна понад усе", – прокоментувала одна з неповнолітніх порушниць.

Інший хлопець теж стверджує, що розкаюється.

"Я вибачаюся за те, що співав гімн Росії, вибачаюся перед всією Україною. Я можу стати на коліна заради вибачення. Більше таке не повториться ніколи у житті" , – пообіцяв школяр.

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Автор: Віолетта Орлова