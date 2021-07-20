У Київській області в місті Тараща група дівчат побила 14-річну дівчинку. Інцидентом зайнялася поліція.
Про це повідомляє Сьогодні.
За словами старшого інспектора з комунікацій Білоцерківського районного управління поліції Оксани Барковської, інцидент стався на Івана Купала близько 20:00. Постраждала посварилася з трьома дівчатами віком 14, 17 і 20 років.
Конфлікт в якийсь момент переріс в бійку, в ході якої дівчата били постраждалу по обличчю, а наймолодша дівчинка ногою била по тілу та голові. В результаті у постраждалої на тілі залишилися синці.
Читайте такожНа столичному Подолі сталася серія масових бійок: у мережі показали відеоСвідки бійки не поспішали розбороняти дівчат або викликати поліцію. При цьому деякі очевидці просто знімали бійку на відео.
Постраждала звернулася в поліцію, і правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 "Умисні легкі тілесні ушкодження" Кримінального кодексу України.
Учасниці конфлікту розповіли поліцейським, що дівчина їх словесно образила й таким чином, вони вирішили її провчити. Раніше дівчата дружили.
Як раніше повідомляв УНІАН, дві неповнолітні дівчини в Дніпрі влаштували жорстоку бійку. Причиною розбірок став хлопець.
Дівчата лежали на асфальті та тримали одна одну за волосся. У якийсь момент одна з них почала бити іншу по обличчю руками, після чого вдарила ногою по спині.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram