Попередньо, дівчата побилися через хлопця.

Дві неповнолітні дівчини в Дніпрі влаштували жорстоку бійку. Причиною розбірок став хлопець.

Відповідне відео оприлюднили в соцмережі.

Інцидент стався в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Дівчата, яким на вигляд близько 16 років, лежать на асфальті та тримають одна одну за волосся. У якийсь момент одна з них починає бити іншу по обличчю руками, а після чого б'є ногою по спині.

Бійка супроводжувалась нецензурною лайкою.

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При цьому очевидці конфлікту не поспішали припиняти бійку. Вони знімали розбірки на відео, а одна зі свідків навіть вдарила одну з дівчат по спині.

Як раніше повідомляв УНІАН, на столичному Подолі сталося відразу кілька масових бійок між відвідувачами розважальних закладів.

На записі видно, що конфлікти виникають відразу в декількох локаціях. Часом бійки починаються прямо на проїжджій частині вулиці Сагайдачного, заважаючи тим самим пересуванню автотранспорту.

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Автор: Анастасія Горбачова