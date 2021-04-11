На місце приїхала поліція і медики / dtp.kiev.ua
У Києві на Позняках в суботу ввечері сталася масова бійка, постраждала дівчина.
Про це пише dtp.kiev.ua, публікуючи фото з місця інциденту, який стався на проспекті Петра Григоренка. За інформацією очевидців, компанія людей виходила з дому до таксі, перебуваючи перед цим в гостях. Під будинком вони зустріли іншу компанію з шести, яка розпивала алкоголь.
dtp.kiev.ua
"Компанії щось не поділили і почалася бійка. Одній дівчині, з компанії яка чекала таксі, вирвали пучок волосся. На місці поліція і медики", - сказано в повідомленні.
dtp.kiev.ua
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