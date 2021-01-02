Жінка отримала 30% опіків тулуба.

У Хмельницькій області 19-річний мешканець Чемеровецького району підпалив свою старшу сестру.

Читайте такожОблив себе бензином та підпалив: кримчанин згорів живцем після сварки з дружиною (відео)Про це сьогодні, 2 січня, повідомили в поліції області.

Трагедія сталася 31 грудня 2020 року близько 21:00 в приміщенні літньої кухні у домогосподарстві, де мешкав юнак.

Між братом і сестрою під час спільного вживання алкогольних напоїв раптово виник конфлікт, в результаті якого молодик облив бензином та підпалив одяг на 33-річній сестрі.

Жінка отримала 30% опіків тулуба. Її госпіталізували в Хмельницький обласний опіковий центр. Попередньо лікарі оцінюють її стан здоров’я, як середньої тяжкості.

Брата потерпілої затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на навмисне вбивство).

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Автор: УНІАН