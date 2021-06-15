Коханому моделі висунули обвинувачення в її умисному вбивстві.

У Туреччині за загадкових обставин випала з балкона й загинула 33-річна українська модель Анжеліка Сраб'янц. Трагедія сталася після сварки з її хлопцем - турком Бураком Ерджаном.

Друзі дівчини не вірять в її самогубство. Про це йдеться в матеріалі "Обозревателя".

Як пишуть турецькі ЗМІ, чоловік знімав на відео те, що відбувається: на кадрах Анжеліка нібито тримається за перила балкона і кричить: "Бурак, Бурак, будь ласка". А за кадром чути голос чоловіка, який каже: "Іди сюди". Після цього Анжеліка зривається і з криком летить вниз.

Турка вже допитали: він стверджує, що їхня сварка на ґрунті ревнощів почалася ще в ресторані. З'ясування стосунків продовжилося в таксі, а потім і вдома. Бурак заявив, що виявив дівчину повислою на балконі після того, як вийшов з ванної.

Читайте такожКадри "голої" фотосесії в Дубаї виставили на аукціонЗа словами чоловіка, він хотів врятувати Анжеліку, але її рука вислизнула, і дівчина випала.

Але журналісти запитують: чому замість того, щоб врятувати дівчину, її коханий в цей момент знімав все на відео.

"100% Анжеліка не могла накласти на себе руки. Вона дуже любила життя, насолоджувалася ним. Я ніколи не чула, щоб вона страждала від депресії", – розповіла "Обозревателю" одна зі знайомих дівчини.

Подруга загиблої розповіла, що Бурак дуже ревнивий, він міг вдарити по обличчю Анжеліку, схопити її за волосся і навіть душити. За словами дівчини, він стежив за коханою у мережі. Вона пробувала йти, але він просив вибачення, запевняв, що більше ніколи не підніме на неї руку.

Що відомо про бойфренда української моделі?

Бурак працює дресирувальником собак. "Незважаючи на те, що на людях він посміхається, стриманий, за ним помічалася якась різкість... У звичайному житті теж були моменти, коли він був у люті, був жорстокий і ревнивий", – розповіла його турецька знайома.

Після трагедії Бурака взяли під варту. Йому висунули обвинувачення в умисному вбивстві українки.

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Автор: Ольга Робейко