Розслідування цього отруєння – це також "нешвидкий процес".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про стан здоров’я дружини керівника ГУР Маріанни Буданової та співробітників розвідки після отруєння.

В ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо стану розслідування справи про отруєння офіцерів ГУР та Буданової, а також щодо їхнього самопочуття, Юсов зауважив, що "самопочуття – прийнятне".

"Курс лікування триває. Шпиталізація закінчилася. Це тривалий курс лікування. І постійно під наглядом лікарів. Українські лікарі, українські медичні фахівці вчасно помітили, виконали, запобігли можливим поганим наслідкам. Тому цей процес ще триватиме", - розповів він.

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Стосовно розслідування представник розвідки зазначив, що це також нешвидкий процес. "Як тільки будуть результати, про які можна буде повідомити суспільство, - це обов’язково буде зроблено", - сказав Юсов.

Також на запитання, чи у зв’язку з цією ситуацією були якось змінені протоколи безпеки, представник ГУР розповів, що дійсно було вжито додаткових безпекових заходів. "Всі необхідні дії і висновки зроблені", - додав він.

Отруєння дружини Буданова

28 листопада стало відомо, що Буданова пережила отруєння і лікувалася в Україні в одному з медичних закладів. Також стало відомо про отруєння кількох співробітників української військової розвідки.

Зазначалося, що йдеться про важкі метали, які не використовуються в побуті та військовій справі.

Згодом Юсов зазначав, що ведеться внутрішнє розслідування, адже йдеться про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.

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