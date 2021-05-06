Про злочин дізналась матір потерпілої, вона й звернулася до правоохоронців.

Поліція Харківської області затримала 60-річного чоловіка, який у квітні зґвалтував 13-річну дівчинку.

Про це йдеться у повідомленні департаменту карного розшуку в Telegram.

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Зловмисник мешкав в одному домі з дитиною та її батьками. 60-річний сусід скористався відсутністю дорослих і напав на малолітню. Однак про злочин дізналась матір потерпілої, вона й звернулася до правоохоронців.

Ґвалтівник тоді вже встиг утекти й певний час переховувався.

Врешті оперативники затримали «втікача», у вчиненні злочину той зізнався, на цей час фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Автор: Яна Ставська