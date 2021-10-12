Чоловіка знайшли за 140 кілометрів від Луцька.

Правоохоронці Волинської області розшукали чоловіка, який місяць тому втік із зали суду. Тепер затриманого підозрюють за чотирма статтями.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

38-річного Сергія Плотнікова поліцейські спіймали за 140 кілометрів від Луцька. Він переховувався в селі Любешів.

Місяць тому чоловік втік із зали Луцького міськрайонного суду, коли йому саме оголошували запобіжний захід - утримання під вартою. Конвоїрів на засіданні не було, а охорона чоловіка не затримувала, бо її про це не повідомили.

Читайте такожНа Київщині жінка пішла по гриби, а знайшла гранату (фото)Щодня його розшукували близько 200 поліцейських. Чоловіка звинувачують відразу за чотирма статтями - згвалтування, проникнення в житло, зберігання зброї та втеча з-під варти.

"Після затримання його доставили в ізолятор тимчасового утримання. Далі з ним проведуть необхідні слідчі дії", - повідомили в поліції.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Луцьку з місцевого суду втік 38-річний чоловік, підозрюваний у зґвалтуванні, проникненні в житло та зберіганні зброї.

Автор: Анастасія Горбачова