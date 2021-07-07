Затриманому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Києві прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості з боку працівників Подільського управління поліції, з якого вчора втік педофіл.

Про це поінформувала прес-служба міської прокуратури.

Справу відкрито за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Водночас затриманому 31-річному чоловіку повідомлено про підозру та обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте такожНе було ключів: львів’янин загинув під час спроби залізти у власну квартируДосудове розслідування здійснюється за двома статтями – ч. 4 ст. 154 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (втеча з-під варти) ККУ.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами слідства, вказаний чоловік був затриманий 4 липня 2021 р. за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, вчиненому напередодні на Подолі.

Після затримання чоловіка доставили до Подільського управління поліції та помістили до камери для затриманих. Однак 6 липня підозрюваний втік з-під варти, віджавши решітку, вийшов у двір управління та за допомогою пожежної драбини виліз на дах будівлі, після чого зник в невідомому напрямку.

Також з’ясувалося, що підозрюваний під час затримання надав анкетні дані іншої особи. За результатами розшукових заходів сьогодні втікача затримали на даху однієї з будівель у Подільському районі.

Вранці столична поліція повідомила про затримання педофіла, який вчора втік з-під варти у Києві.

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Автор: Інна Андаліцька