У Києві прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості з боку працівників Подільського управління поліції, з якого вчора втік педофіл.
Про це поінформувала прес-служба міської прокуратури.
Справу відкрито за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.
Водночас затриманому 31-річному чоловіку повідомлено про підозру та обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Читайте такожНе було ключів: львів’янин загинув під час спроби залізти у власну квартируДосудове розслідування здійснюється за двома статтями – ч. 4 ст. 154 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (втеча з-під варти) ККУ.
Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Згідно з матеріалами слідства, вказаний чоловік був затриманий 4 липня 2021 р. за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, вчиненому напередодні на Подолі.
Після затримання чоловіка доставили до Подільського управління поліції та помістили до камери для затриманих. Однак 6 липня підозрюваний втік з-під варти, віджавши решітку, вийшов у двір управління та за допомогою пожежної драбини виліз на дах будівлі, після чого зник в невідомому напрямку.
Також з’ясувалося, що підозрюваний під час затримання надав анкетні дані іншої особи. За результатами розшукових заходів сьогодні втікача затримали на даху однієї з будівель у Подільському районі.
Вранці столична поліція повідомила про затримання педофіла, який вчора втік з-під варти у Києві.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram