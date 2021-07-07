Затриманому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У Києві на Подолі затримали 35-річного Євгена Замятіна – підозрюваного у зґвалтуванні, який втік з-під варти.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Із затриманим спілкуються слідчі у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за двома статями: зґвалтування та втеча з-під варти. Чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що після втечі зловмисника на його пошуки орієнтували весь особовий склад столичної поліції.

Читайте такожВбивство 11-річного в Дніпрі: мама дитини розповіла моторошні деталіЯк повідомляє Telegram-канал «Київ оперативний», після втечі Замятін добу просидів у трубі будинку, а вночі намагався вилізти з даху, де і був затриманий правоохоронцями.

Раніше повідомлялося, що зловмисник підозрюється у зґвалтуванні неповнолітнього, він ніде не працює, є уродженцем Криму.

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Автор: Катерина Шварц